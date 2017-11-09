Число жертв обрушения дома в Ижевске возросло до трех человек

Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017

Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017

УФА, 9 ноя — РИА Новости. Три человека погибли, четверо, в том числе спасатель, пострадали при частичном обрушении жилого дома в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Удмуртии.

"Известно, что трое погибли. Тела двух доставлены в бюро медицинских экспертиз, тело третьего спасатели сейчас достают из-под завалов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадали четыре человека — два подростка, женщина 55 лет и сотрудник МЧС, который получил травмы во время спасательных работ.

Подъезд девятиэтажного жилого дома на Удмуртской улице обрушился в четверг вечером. Полностью разрушены восемь квартир, где жили 28 человек.

Под завалами еще могут оставаться люди, спасатели продолжают поиски.

Следователи возбудили уголовное дело. В качестве предварительной версии обрушения называется взрыв бытового газа.