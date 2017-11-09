Двоих пострадавших при обрушении дома в Ижевске уже отпустили из больницы

УФА, 9 ноя — РИА Новости. Медики осмотрели двоих пострадавших при частичном обрушении жилого дома в Ижевске и отпустили их из больницы, у них диагностированы резаные раны; поиски людей под завалами продолжаются, сообщила РИА Новости заместитель министра здравоохранения Удмуртии Татьяна Демина.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости об обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж. По последним данным, погибли два человека, еще двое пострадали. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

"Пострадавшие были доставлены в больницу, у них диагностировали различные резаные раны. Медики осмотрели поступивших, обработали им раны и отпустили их домой. Известно, что сейчас на месте происшествия спасатели объявили минуту тишины, чтобы понять, есть ли под завалами люди", — рассказала Демина.

Она отметила, что все медицинские организации Ижевска готовы оказать помощь раненым. "В больницах города есть все необходимое для оказания помощи пострадавшим", — пояснила собеседница агентства.