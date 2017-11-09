Момент взрыва в жилом доме в Ижевске попал на видео

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Момент взрыва и обрушения части жилого дома в Ижевске заснял видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. Ролик опубликовал телеканал RT.

На кадрах видна вспышка, вызванная, судя по всему, взрывом, и последующее обрушение части здания.

Ранее в Ижевске обрушилась часть жилого дома с первого по девятый этаж. В результате происшествия, по данным источника РИА Новости, один человек погиб, еще двое пострадали. В МЧС сообщили о двух погибших. Под завалами могут оставаться люди. Возбуждено уголовное дело, предварительная версия называет причиной обрушения взрыв бытового газа.