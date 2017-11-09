В результате обрушения дома в Ижевске есть погибшие, заявили в прокуратуре

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В результате обрушения части жилого дома в Ижевске имеются пострадавшие и погибшие, сообщается на сайте прокуратуры Удмуртии.
"В настоящий момент на месте находится прокурор Удмуртской республики Сергей Панов и работники прокуратуры республики. Обстоятельства произошедшего выясняются. Имеются пострадавшие и погибшие. Их количество уточняется", — говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку, ситуация находится на личном контроле прокурора республики.
#ижевск #взрыв дорога перекрыта, на улице кипишь😢 pic.twitter.com/fMRcmhbTAe— Ольга (@oezhbaeva) 9 ноября 2017 г.