В результате обрушения дома в Ижевске есть погибшие, заявили в прокуратуре

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В результате обрушения части жилого дома в Ижевске имеются пострадавшие и погибшие, сообщается на сайте прокуратуры Удмуртии.

Предварительно, из-за взрыва бытового газа обрушился пролет дома с 1 по 9 этажи по адресу: Удмуртская улица, 261. По данным источника РИА Новости, один человек погиб, двое пострадали. Под завалами могут оставаться люди.

"В настоящий момент на месте находится прокурор Удмуртской республики Сергей Панов и работники прокуратуры республики. Обстоятельства произошедшего выясняются. Имеются пострадавшие и погибшие. Их количество уточняется", — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку, ситуация находится на личном контроле прокурора республики.

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