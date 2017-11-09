Дом сложился как карточный домик: очевидец рассказал о трагедии в Ижевске

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Подъезд жилого дома, обрушившегося в четверг в Ижевске, сложился как карточный домик, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" очевидец Даниил, который в момент обрушения проезжал мимо дома на автомобиле.

"Стояли на перекрестке, на светофоре, и на наших глазах произошло обрушение дома. Сразу же почувствовали запах газа. Скорее всего, был взрыв газа в какой-то из квартир. То есть подъезд сложился как карточный домик", — рассказал очевидец.

По его словам, сразу же к дому стали подбегать люди.

"Мы остановились и подошли ближе к дому. Вроде, голосов пострадавших, просящих о помощи, не было. Видели только девушку, которой осколком, видимо, попало по голове, кровь бежала. Ей оказали сразу же медицинскую помощь", — добавил он.

Даниил отметил, что бригады служб реагирования на ЧС подъехали минут через пять-семь. Сейчас на месте обрушения образовалась пробка, специалисты начинают разбирать завалы.

Мужчина также сообщил, что пока не видел, чтобы жертв извлекали из-под завалов. Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще двое пострадали, по предварительным данным, при обрушении части жилого дома в Ижевске.

Еще один очевидец происшествия – Ольга, которая живет рядом с домом, где произошло обрушение, – рассказала в эфире телеканала, что взрыв был очень сильным.

"Я была как раз дома… Был такой взрыв ужасный, что даже окна тряслись. Мы подумали, что какой-то взрыв произошел", — рассказала она.

Женщина отметила, что самого взрыва она не видела, так как окна ее квартиры выходят на другую сторону.