Источник сообщил об одном погибшем при обрушении части дома в Ижевске

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали, по предварительным данным, при обрушении части жилого дома в Ижевске после взрыва бытового газа, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Погиб один человек, пострадали двое", — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости об обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Пожалуйста, пусть не будет жертв в этой катастрофе



Ижевск🙏🏻 pic.twitter.com/T2wZETeGTU — Катя (@KatPavlova) 9 ноября 2017 г.

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