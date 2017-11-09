Рабочим, из-за которых в лифте в Москве погиб младенец, вынесли приговор

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы приговорил к 2 и 3 с половиной годам двух рабочих, ремонтировавших лифт в одном из домов на юго-западе Москве, где погиб младенец, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Кобзаева.

По ее словам, электромеханик Алексей Гончаренко получил 3 года 6 месяцев заключения, а старший производитель работ Алексей Титов — 2 года. "Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима", — сказала пресс-секретарь.

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова рассказала, что по данным следствия плановые ремонтные работы лифта, в котором погиб ребенок, не проводились, контроль за исполнением работ отсутствовал.

Следствие изучило и проанализировало документацию, провело судебно-технические экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами изобличили фигурантов в инкриминированном им преступлении, добавила она.

Инцидент произошел в декабре 2015 года на улице Островитянова, когда в лифт заходила семейная пара с 10-месячной дочерью в коляске. Произошел обрыв троса, лифт опустился, коляску с девочкой зажало между крышей кабины лифта и порогом двери шахты 12 этажа. Ребенок от полученных травм скончался.

Электромеханик Алексей Гончаренко и старший производитель работ Алексей Титов, проводившие ремонт лифтовой кабины, в которой погиб ребенок, были арестованы, а впоследствии отпущены под подписку о невыезде. Им вменяется часть 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.