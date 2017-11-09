После обрушения дома в Ижевске возбудили дело

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили дело после обрушения подъезда жилого дома, сообщил СК РФ в четверг.

"Девятого ноября 2017 года в доме на перекрёстке улиц 10 лет Октября и Удмуртской города Ижевска, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. В результате обрушился один из подъездов с 1-го по 9-й этаж. Сведения о пострадавших уточняются, продолжаются поисковые мероприятия, проводится эвакуация жильцов… Возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Пожалуйста, пусть не будет жертв в этой катастрофе



Ижевск🙏🏻 pic.twitter.com/T2wZETeGTU — Катя (@KatPavlova) 9 ноября 2017 г.

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