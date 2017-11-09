Источник: в ДТП на Алтае погибли военные, которые вернулись из Сирии

БАРНАУЛ, 9 ноя – РИА Новости. В столкновении автобуса и двух легковых машин в Алтайском крае погибли четверо военнослужащих, недавно вернувшихся из Сирии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Массовая авария произошла накануне утром на 106-м километре федеральной трассы А-349. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ограждением, а затем с автобусом и еще одним легковым авто. Все пассажиры и водитель Toyota погибли на месте.

"Погибшими оказались военнослужащие алейской войсковой части №41659. Трое из них вернулись из Сирии менее месяца назад, а 21-летний водитель — три дня назад", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все они возвращались из Барнаула на службу в Алейск.

Краевая ГИБДД проводит проверку.