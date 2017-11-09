Песков переадресовал в правоохранительные органы вопрос о Багдасарян

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правоохранительные органы вопрос о скандально известной стритрейсерше Маре Багдасарян, пояснив, что ни глава государства, ни кремлевская администрация не имеют полномочий лишать водительского удостоверения или возвращать его.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. В марте она была бессрочно лишена водительских прав и сможет получить удостоверение обратно только с согласия врачей. По материалам дела, Багдасарян часто обращалась к неврологу после черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП. Прокурор заявлял, что девушке был поставлен диагноз "эпилепсия".

"Ни глава государства, ни кремлевская администрация не имеют полномочий кого-то лишать прав, кому-то возвращать права, поэтому сюда общаться бесполезно по этому вопросу. Что касается в целом этой одиозной участницы дорожного движения в прошлом — это вообще случай особенный. Это вопрос наших правоохранительных органов", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль рассматривать обращение адвоката Багдасарян к президенту, в связи с тем, что его подопечной не возвращают водительское удостоверение.