Сотрудник саратовской ГИБДД на руках вынес детей из горящего дома‍

САРАТОВ, 9 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Инспектор ДПС ГИБДД Саратова Андрей Уржаткин в ночь на четверг спас двоих детей при пожаре в жилом доме, вынеся их на руках из горящего здания, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

По данным ведомства, возгорание в квартире дома по адресу: улица Сызранская, 2, около 2.00 (1.00 мск) в четверг обнаружили на маршруте патрулирования инспекторы ДПС Андрей Уржаткин и Константин Грзибовский, которые сразу же передали сообщение о пожаре в дежурную часть. После этого оба, услышав крики людей, приняли решение войти в горящее здание, рискуя собственной жизнью.

"Зайдя в охваченное огнем и дымом строение, они стали эвакуировать находящихся в нем людей. В ходе спасательных работ было выяснено, что в дальней комнате находятся дети. Инспектор Андрей Уржаткин незамедлительно отправился в охваченную огнем комнату, где находились двое детей 7 и 10 лет, вынес детей на руках на улицу, где передал их подъехавшим сотрудникам "скорой", — говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что в результате удалось спасти 12 человек, из них шестеро детей. "В результате происшествия никто не пострадал", — заявили в пресс-службе.

По данным регионального главка МЧС, площадь возгорания составила 10 квадратных метров, причина пожара устанавливается. В его ликвидации участвовали 27 человек и семь единиц техники.