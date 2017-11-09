На МКАДе на юге Москвы загорелась "Газель", движение приостановлено

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Движение транспорта ограничено до двух полос на внутренней стороне МКАДа на юге Москвы из-за возгорания автомобиля "Газель", пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На 23-м километре МКАДа произошло самовозгорание "Газели". Пострадавших нет. По внутренней стороне дороги движение ограничено до двух полос на время тушения пожара", — сказал собеседник агентства.

Горящая автомашина перекрыла три полосы. Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, в 12.58 пожар удалось полностью ликвидировать.

По словам представителя пресс-службы ГИБДД, прибывшие сотрудники Госавтоинспекции уже выясняют причины произошедшего.