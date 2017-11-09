В МВД рассказали, как наказали начальников полковника Захарченко

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Один руководящий сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ уволен, еще три получили дисциплинарные взыскания после задержания полковника Дмитрия Захарченко, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Уволен со службы … начальник управления "Т" Александр Тищенко, являющийся непосредственным руководителем Захарченко. Кроме того, за непринятие должных мер по укреплению служебной дисциплины … (три руководящих сотрудника) получили предупреждения о неполном служебном соответствии", — сказала Волк.

Это, в частности, начальник антикоррупционного главка Андрей Курносенко, руководитель отдела конспирации, кадров и государственной службы этого же главка Владимир Абметко, а также глава управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Олег Калинкин (ранее замглавы ГУЭБиПК, курировавший управление Захарченко).

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что бывший коллега Захарченко, начальник управления "Ф" ГУЭБиПК Дмитрий Катков не указал в декларации о доходах свою зарубежную недвижимость.

Как сообщил ранее газете "Известия" начальник ГУЭБиПК генерал-майор Андрей Курносенко, Катков уже уволен с формулировкой "в связи с утратой доверия".