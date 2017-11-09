Врачи пока не выписывают из больниц пострадавших в ДТП под Ярославлем детей

ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Травматологи, осматривавшие детей, пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ярославской области, рекомендуют их "подержать" в больнице до середины следующей недели, сообщила РИА Новости главврач Ростовской центральной районной больницы (ЦРБ) Наталья Овечкина.

Экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком в среду вечером на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, организованный "Яроблтуром". В нем находились 44 человека, из них 38 детей. Сообщалось, что были госпитализированы 15 детей и водитель с преподавателем. Водитель автобуса позже скончался.

На данный момент в больницах находятся 16 детей: 14 в Ростовской ЦРБ и двое — в Ярославской областной детской клинической больнице.

"Пока (к выписке) не готовят ни одного… Их нужно несколько дней понаблюдать и полечить, потому что все ушибы просто так не проходят, есть светлый промежуток во всех ушибах, сотрясениях головного мозга. В этот светлый промежуток чувствуют себя хорошо пациенты, а потом наступает ухудшение. Поэтому и надо этот светлый промежуток понаблюдать, посмотреть — не будет ли ухудшение, и все — дальше мы их отпустим… Наши травматологи говорят, что лучше бы подержать до среды-четверга следующей недели, а там будет видно окончательно", — сказала Овечкина.

По ее словам, пятерых детей из ростовской ЦРБ сейчас на автомобилях медицины катастроф будут перевозить в Ярославль.

Овечкина добавила, что трое родителей пострадавших детей прибудут из Екатеринбурга после обеда.