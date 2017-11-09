ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Погибший в ДТП в Ярославской области водитель автобуса Сергей Блохин спас детей ценой собственной жизни, приняв удар от столкновения с грузовиком на себя, заявил в четверг губернатор Дмитрий Миронов.

Экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком в среду вечером на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, организованный "Яроблтуром". В нем находились 44 человека, из них 38 детей. По последним данным, госпитализированы 16 детей. Водитель автобуса скончался.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Ценой своей жизни Сергей Блохин спас всех пассажиров. Он поступил как настоящий профессионал, уберег детей от куда более тяжких последствий, которые могли бы быть", — сказал Миронов.

По информации областного правительства, погибший — 1977 года рождения, женат, у него остался девятилетний ребенок.