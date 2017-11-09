В Ленобласти у мемориала жертвам катастрофы над Синаем усилили патрули

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Патрулирование улицы у мемориала "Сад памяти" на Румболовской горе в Ленинградской области, посвященного погибшим в авиакатастрофе над Синаем, усилено после кражи нескольких елей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Всеволожского района области.
Ранее стало известно, что неустановленные лица похитили из "Сада памяти" не менее трех елей, которые высадили родственники жертв авиакатастрофы. Власти района заявили, что восстановят украденные деревья и обратятся за помощью в полицию.
"На текущий момент высажены ели взамен утраченных. Проведено совещание с участием представителей администрации и правоохранительных органов. Приняты меры, в частности, усиление патрулирования улицы, которая примыкает к мемориалу", — сказал собеседник агентства.
Памятник представляет собой коридор из заостренных стальных плит, на которых высечены имена всех 224 погибших. Между плитами расположены цилиндрические конструкции, напоминающие орган. В ветреную погоду они будут издавать гул.
В мемориальный комплекс входит "Роща памяти" из краснолистных кленов и елей. Число кленов (128) соответствует количеству погибших семей, а 25 елей — числу погибших детей.