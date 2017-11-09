МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура РФ вернула следствию дело экс-сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева, обвиняемого в убийстве двух человек в ходе перестрелки с людьми криминального авторитета Шакро Молодого у московского ресторана Elements, сообщил РИА Новости в четверг источник в правооханительной системе.

"Генпрокуратура РФ вернула следствию дело Буданцева, не найдя состава указанного преступления", — сказал собеседник агентства.

Другой источник РИА Новости подтвердил эту информацию: "Прокуратура указала, что не видит состав, но неясно, она вернула дело для утяжеления обвинения, или наоборот".

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

Изначально Буданцеву вменялась статья "Убийство двух лиц" (предполагает сроки вплоть до пожизненного), он содержался под домашним арестом, а затем СК РФ смягчил статью на "Превышение необходимой самообороны" и отпустил бывшего чекиста под подписку о невыезде. По новому составу ему грозит до двух лет заключения.

Инцидент у ресторана Elements в декабре 2015 года стал началом, вероятно, самой громкой криминальной истории последних лет, в которой оказались замешаны криминальные авторитеты, обвиненные в коррупции высокопоставленные сотрудники СК РФ, бизнесмены и рядовые бандиты.

В ходе перестрелки, вспыхнувшей в ходе переговоров хозяйки ресторана Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой, выступавший на стороне Ким адвокат Буданцев застрелил двух охранников оппонента — соратника Шакро Молодого Андрея Кочуйкова (известного как Итальянец).