МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура РФ вернула следствию дело экс-сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева, обвиняемого в убийстве двух человек в ходе перестрелки с людьми криминального авторитета Шакро Молодого у московского ресторана Elements, сообщил РИА Новости в четверг источник в правооханительной системе.
Другой источник РИА Новости подтвердил эту информацию: "Прокуратура указала, что не видит состав, но неясно, она вернула дело для утяжеления обвинения, или наоборот".
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
Инцидент у ресторана Elements в декабре 2015 года стал началом, вероятно, самой громкой криминальной истории последних лет, в которой оказались замешаны криминальные авторитеты, обвиненные в коррупции высокопоставленные сотрудники СК РФ, бизнесмены и рядовые бандиты.
В ходе перестрелки, вспыхнувшей в ходе переговоров хозяйки ресторана Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой, выступавший на стороне Ким адвокат Буданцев застрелил двух охранников оппонента — соратника Шакро Молодого Андрея Кочуйкова (известного как Итальянец).