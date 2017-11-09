Нижний Новгород принял самолеты, которые не смогли приземлиться в Москве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя — РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода "Стригино" принял семь самолетов, которые не смогли приземлиться в аэропортах Москвы из-за сильного тумана, сообщили РИА Новости в нижегородском авиаузле.

"Сейчас на территории аэродрома в Нижнем Новгороде находятся семь самолетов, прилетевших из Москвы. Ожидается прибытие еще одного самолета, однако окончательное решение пока не принято", — сказал собеседник агентства.

Представитель аэропорта добавил, что пока неизвестно, самолеты каких компаний перенаправлены из столичных аэропортов в Нижний Новгород.

Нижегородский аэропорт является одним из старейших в стране. Первый регулярный авиарейс в России был выполнен по маршруту Москва — Нижний Новгород 15 июля 1923 года. Он является запасным аэродромом для аэропортов Московского авиационного узла.