В отношении уральца, пытавшегося поджечь памятник Ельцину, возбудили дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Административное дело возбудили в отношении мужчины, подозреваемого в попытке поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, сообщил в четверг РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Утром 7 ноября в Екатеринбурге около памятника Ельцину был задержан мужчина, пытавшийся поджечь монумент. По факту возбудили дело по статье "вандализм". По данным местных СМИ, накануне суд в качестве меры пресечения избрал для него подписку о невыезде.

"В отношении него же заведено и административное делопроизводство по статье 18.8 часть 1.1 КоАП РФ — нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации. Дело в том, что он с июля 2015 года на территории нашей страны находится нелегально. Поэтому он по-прежнему содержится под стражей в территориальном ОВД, а сегодня сотрудники полиции вновь доставят его в суд для повторного рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения", — сказал Горелых.

Как уточнил Горелых, "то, что суд не арестовал подозреваемого в совершении попытки поджога памятника первому президенту нашей страны Борису Николаевичу Ельцину, вовсе не означает, что гражданин, который был задержан сотрудниками полиции и ЧОП, не понесет наказания".