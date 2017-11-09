Спасатели потушили пожар на теплоходе "Сергей Образцов" в Москве

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возникший пожар на двухпалубном теплоходе "Сергей Образцов" на Москва-реке на юго-востоке столицы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Горящий на палубе мусор потушен. Проводится проливка и устранение последствий пожара", — сказал собеседник агентства.

По его словам, теплоход был пришвартован для ремонта на дебаркадере по адресу: 2-й Южнопортовый проезд.

Двухпалубный теплоход проекта 305 построен в 1961 году в Венгрии, оснащен современной навигационной техникой. Длина теплохода 77,9 метра, осадка — 1,4 метра. Судно шириной 15,2 метра способно развивать скорость 20 километров в час. Мощность двигателей теплохода составляет 800 лошадиных сил. Теплоход может перевозить 153 пассажира. Для размещения туристов предусмотрены 1, 2 и 4-местные каюты, а также каюта "люкс". На теплоходе имеются музыкальный, читальный салоны, ресторан на 72 человека, а также бар, медпункт и солярий.