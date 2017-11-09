После ДТП с автобусом и грузовиком под Ярославлем возбудили еще одно дело

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ярославские следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после столкновения грузовика и автобуса, в котором пострадали 17 человек, включая 15 детей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло в среду вечером на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 15 детей и водитель с преподавателем — были госпитализированы в Ростовскую центральную районную больницу. Шофер автобуса позже скончался.

Ранее в УМВД по Ярославской области сообщали, что следственный отдел ОМВД России по Ростовскому району возбудил дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

"По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления… "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.