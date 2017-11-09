Медики готовы выписать некоторых детей, пострадавших в ДТП под Ярославлем

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Некоторые дети, пострадавшие в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ярославской области, будут выписаны уже в четверг, за ними приедут родители, сообщила РИА Новости главврач Ростовской центральной районной больницы (ЦРБ) Наталья Овечкина.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское в среду вечером. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 15 детей и водитель с преподавателем — госпитализированы в Ростовскую ЦРБ. В ночь на четверг водитель скончался после операции.

"Я думаю, что кого-то мы выпишем уже сегодня", — сказала Овечкина.

Она отметила, что сейчас в Ростовской больнице остаются 14 детей, еще одна девочка была перевезена в Ярославль.

"Она вызывала опасения, у нее были головные боли и головокружение сильнее, чем у других", — сказала Овечкина, уточнив, что ни девочке, ни другим детям операция не потребовалась.

Главврач сообщила, что за детьми в четверг будут приезжать родители, некоторые уже выехали из Екатеринбурга.

По словам Овечкиной, в больнице не осталась преподаватель, у которой было подозрение на перелом. Она вместе с детьми поселилась в гостинице.