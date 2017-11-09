Уфимцу, предлагавшему подросткам изгнать демонов сексом, дали 13 лет

УФА, 9 ноя – РИА Новости. Житель Уфы, который представлялся белым магом и предлагал подросткам вступить в интимную связь для изгнания из них демонов, приговорен к 13 годам лишения свободы за изнасилование подружки внучки, которая забеременела от него, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Башкирии.

"В суде установлено, что в сентябре 2015 года 66-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку, зашедшую в гости к его внучке. О случившемся стало известно лишь спустя полгода, когда выяснилось, что девочка беременна. В ходе допроса мужчина представлялся белым магом, имеющим дар излечивать болезни. При этом свидетели рассказали, что ранее он предложил вступить в интимную связь еще трем несовершеннолетним подросткам. Одной из них он пообещал изгнать вселившихся в нее демонов", — сообщил представитель башкирской прокуратуры.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, при этом фигурант дела ни во время следствия, ни на суде не признал вину в совершении преступления.

"Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 6 месяцев", — пояснил собеседник агентства.