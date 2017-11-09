Уфимцу, предлагавшему подросткам изгнать демонов сексом, дали 13 лет

УФА, 9 ноя – РИА Новости. Житель Уфы, который представлялся белым магом и предлагал подросткам вступить в интимную связь для изгнания из них демонов, приговорен к 13 годам лишения свободы за изнасилование подружки внучки, которая забеременела от него, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Башкирии.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, при этом фигурант дела ни во время следствия, ни на суде не признал вину в совершении преступления.
"Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 6 месяцев", — пояснил собеседник агентства.