Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Ярославлем, скончался

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Водитель экскурсионного автобуса с детьми, попавшего в ДТП в Ярославской области вечером в среду, скончался ночью после операции, сообщила РИА Новости главврач Ростовской ЦРБ Наталья Овечкина.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 15 детей и водитель с преподавателем — госпитализированы в Ростовскую ЦРБ.

"Водитель скончался, к сожалению", — сказала собеседница, отметив, что это случилось после того, как ему была сделана операция.