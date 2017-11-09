Полиция задержала водителя грузовика, устроившего ДТП под Ярославлем

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Полиция задержала водителя грузовика, спровоцировавшего, по предварительным данным, столкновение с автобусом, в котором пострадали 17 человек, включая 15 детей; возбуждено уголовное дело, сообщило УМВД по региону.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 15 детей и водитель с преподавателем — госпитализированы в Ростовскую ЦРБ.

"В ходе работы на месте ДТП… установлено, что водитель 1977 года рождения, управляя грузовым автомобилем Howo, выезжая с прилегающей территории в сторону города Ярославля, не предоставил преимущество в движении автобусу MAN, под управлением водителя 1977 года рождения, который двигался по главной дороге в сторону города Ярославля, совершил с ним столкновение, после чего грузовик съехал в кювет", — говорится в сообщении.

УМВД сообщает, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

"Водитель грузового автомобиля Howo задержан органами предварительного следствия", — уточняет полиция.