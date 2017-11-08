Для родственников пострадавших в ДТП под Ярославлем открыт телефон доверия

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Родственники пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом и грузовиком под Ярославлем могут получить актуальную информацию по телефону доверия главного управления МЧС по Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло на 188 километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 15 детей и водитель с преподавателем — госпитализированы в Ростовскую ЦРБ.

"В Главном управлении МЧС России по Ярославской области организована работа телефона доверия, куда вы можете обращаться за более подробной информацией: 8 (4852) 79-09-01", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Как рассказал РИА Новости представитель управления, на линию поступает множество звонков. "Мы не стали открывать горячую линию, но призываем звонить на телефон доверия, который у нас работает. Сейчас там есть вся важная информация… Поступает много звонков. Звонят родные пострадавших и тех, кто не пострадал, но был в автобусе", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, также звонят люди, которые предполагают, что в попавшем в ДТП автобусе могли находиться их родные, отправившиеся в тур по Золотому кольцу.