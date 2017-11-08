Для родственников пострадавших в ДТП под Ярославлем открыт телефон доверия

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Родственники пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом и грузовиком под Ярославлем могут получить актуальную информацию по телефону доверия главного управления МЧС по Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"В Главном управлении МЧС России по Ярославской области организована работа телефона доверия, куда вы можете обращаться за более подробной информацией: 8 (4852) 79-09-01", — говорится в официальном сообщении ведомства.
Как рассказал РИА Новости представитель управления, на линию поступает множество звонков. "Мы не стали открывать горячую линию, но призываем звонить на телефон доверия, который у нас работает. Сейчас там есть вся важная информация… Поступает много звонков. Звонят родные пострадавших и тех, кто не пострадал, но был в автобусе", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, также звонят люди, которые предполагают, что в попавшем в ДТП автобусе могли находиться их родные, отправившиеся в тур по Золотому кольцу.