В ГД внесен проект об усилении наказания за жестокое обращение с животными

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Депутаты "Единой России" Владимир Бурматов и Сергей Вострецов и эсеры Елена Драпеко и Олег Шеин внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об усилении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до трех лет лишения свободы.

"Проект федерального закона разработан в целях усиления уголовной ответственности за жестокое обращение с животными", — следует из пояснительной записки к документу.

Проект закона устанавливает, что за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время действующее законодательство не предусматривает возможность такого строгого наказания.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение состава преступления: вводится дополнительная ответственность не только, если данное деяние было совершенно группой лиц, в том числе по предварительному сговору, или организованной группой, но и в случае, когда такое преступление совершается в присутствии малолетнего или сопряжено с демонстрацией в СМИ.

Правонарушение, совершенное при таких обстоятельствах, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. В качестве меры пресечения также могут быть применены исправительные работы на срок до двух лет или принудительные работы на срок до пяти лет. Крайняя мера наказания при таких условиях совершения деяния устанавливается в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Принятие указанного проекта федерального закона позволит значительно повысить эффективность предупреждения, пресечения и расследования преступлений в этой области, считают его авторы.