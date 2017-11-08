Врачи рассказали о состоянии детей, попавших в ДТП под Ярославлем

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Юные пассажиры столкнувшегося с грузовиком автобуса в Ярославской области чувствуют себя хорошо, помощь психолога им не требуется, сообщила РИА Новости главврач Ростовской ЦРБ Наталья Овечкина.

Ранее сообщалось, что авария произошла на 188 километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское — столкнулись экскурсионный автобус и грузовик. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие – 15 детей и водитель с преподавателем — госпитализированы в Ростовскую ЦРБ.

"Все дети осмотрены, осмотрены и те, кто не пострадал. С ними работают психологи, проведены беседы, помощь психологическая не требуется. Дети успокоены. Все хорошо", — сказала собеседница, отметив, что сейчас дети садятся пить чай.

Она рассказала, что дети общались с родителями по телефону. "Я и сама разговаривала с родителями. Кто-то из них уже хочет сейчас выехать", — добавила Овечкина.

По ее словам, водитель автобуса на операции. "Преподаватель сейчас на рентгене у нас. Под вопросом перелом предплечья", — уточнила главврач.