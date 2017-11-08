Число пострадавших в ДТП под Ярославлем увеличилось до 17 человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 17 человек, в их числе 15 детей, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что авария произошла на 188 километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское – столкнулись экскурсионный автобус и грузовик. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Сообщалось, что пострадали 14 человек, из них 13 детей и водитель. Все госпитализированы в Переславскую ЦРБ.

"На данный момент известно о том, что пострадали 15 детей и двое взрослых – это водитель и преподаватель", — сказал собеседник.

Он отметил, что водитель в тяжелом состоянии, преподаватель – в состоянии средней степени тяжести, у детей травмы средней и легкой степени тяжести.