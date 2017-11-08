На севере Москвы ликвидировали пожар на вещевом рынке

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пожар на севере Москвы, площадь которого составляла 450 квадратных метров, ликвидирован, сообщила в среду пресс-служба столичного главка МЧС.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах Москвы сообщал, что вещевой рынок "Картрэйд" загорелся в среду вечером на площади порядка 450 квадратных метров по адресу: улица Дубнинская, 12.

"В 19.18 ликвидирован пожар в САО по улице Дубнинская, 12а. Площадь пожара 450 квадратных метров", — говорится в сообщении ГУМЧС.

По информации ведомства, 150 человек было эвакуировано. Пожар был локализован в 18.39.