СК назвал возможного виновника ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Следователи полагают, что виновником ДТП под Ярославлем с участием экскурсионного автобуса, в котором пострадали 13 детей, стал водитель столкнувшегося с автобусом грузовика, сообщило СУ СКР по региону.

Ранее сообщалось, что авария произошла на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское – столкнулись экскурсионный автобус и автомобиль. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадали 14 человек, из них 13 детей и водитель. Все госпитализированы в Переславскую ЦРБ.

СУ СКР по региону уточняет, что автобус столкнулся с грузовиком.

"По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя грузовика", — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку.