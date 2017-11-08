В Сочи осквернили и повредили могилы на старообрядческом кладбище

СОЧИ, 8 ноя – РИА Новости. Неизвестные повредили 11 могил на старообрядческом кладбище в центре Олимпийского парка Сочи, рассказал РИА Новости представитель местной религиозной организации "Община древнеправославной церкви" Дмитрий Дрофичев. Полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

По его словам, вандалы повредили надгробия в ночь на среду.

"Пострадали 11 могил. Перевернули надгробия, поломали кресты, расковыряли могилы, поиздевались, попрыгали по ним, повыкидывали цветы", — заявил Дрофичев.

"Сейчас проводится проверка происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства. По результатам проверки будет приниматься соответствующее решение", — рассказала РИА Новости начальник управления информации и общественных связей управления МВД по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

Городские власти окажут людям посильную помощь в восстановлении памятников и надгробий, сообщил РИА Новости начальник управления по организации похоронного дела администрации Сочи Александр Мамлай.

На месте Олимпийского парка ранее проживала община староверов, предки которых поселились в долине в начале XX века в результате религиозных гонений. Здесь же находилось старообрядческое кладбище. При подготовке Сочи к Олимпиаде-2014 многие из семей переселились, а кладбище городские власти сохранили, огородив его и облагородив.