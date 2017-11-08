В Москве задержали мужчину, гнавшегося за инкассатором

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мужчина, который пытался ограбить банк на улице Академика Королева в Москве в медицинской маске и с пистолетом, задержан, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

"Сотрудники полиции задержали подозреваемого… Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в помещение банка вошел неизвестный в медицинской маске, произвел несколько выстрелов в пол из предмета, похожего на пистолет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что после этого злоумышленник потребовал у сотрудницы отдать ему деньги, однако другие сотрудники банка не пустили его к кассе. В этот момент в банк вошел инкассатор, грабитель потребовал у него передать сумку с деньгами. Однако когда инкассатор увидел у мужчины пистолет, он выбежал из отделения банка.

Согласно сообщению, злоумышленник начал его догонять и несколько раз выстрелил, затем скрылся. Добавляется, что пострадавших нет.

В ходе обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили и изъяли предмет, "похожий на пистолет", автомат и боеприпасы в количестве более 370 штук, а также медицинские маски и перчатки. Изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждено дело по статье "Разбой", в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.