На одном из технических объектов СВР в Москве произошло возгорание

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Возгорание произошло на одном из технических объектов Службы внешней разведки РФ в московском районе Ясенево, сообщил РИА Новости официальный представитель службы полковник Сергей Иванов.

"Возгорание произошло на одном из технических объектов СВР в Ясенево", — сказал он, подчеркнув, что это пока предварительные данные, информация уточняется.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, предварительно, горит кабельный коллектор в подвале здания, "наблюдается плотное задымление", из здания эвакуируют людей. В горящем коллекторе может находиться ремонтная бригада, заявил собеседник агентства.

Привлечено более 15 пожарных автомобилей, пожар тушат по повышенному номеру сложности, заявил источник.