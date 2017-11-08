Нужна единая позиция по делам Серебренникова и Апфельбаум, считает Калягин

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин считает, что необходимо выработать консолидированную позицию театрального сообщества по поводу дела "Седьмой студии", ареста Софьи Апфельбаум и других случаев "дискредитации культурной сферы".

"Думаю, не надо объяснять, почему возникла необходимость сегодня собраться и провести чрезвычайное расширенное заседание секретариата СТД. Мы оказались действительно в чрезвычайной ситуации, которая вызывает у всех нас тревогу… Нам нужно, с одной стороны, выработать консолидированную позицию театрального сообщества, а с другой — нам надо найти наиболее верные и взвешенные способы заявить о своей позиции обществу", — сказал Калягин на расширенном заседании СТД в среду.

По его мнению, в России развернута тщательно продуманная кампания по дискредитации культурной сферы, которая ведется по нескольким направлениям. "Это не только дело Серебренникова… Сейчас предъявлены обвинения бывшему руководителю департамента поддержки искусства и народного творчества Софье Апфельбаум. Этот арест качественно изменил ситуацию… Наша задача — провести серьезный анализ законодательства, регулирующего поддержку искусства и контрольный надзор этой самой поддержки", — подчеркнул он.

По его словам, СТД создаст аналитический центр, который выработает алгоритм действий и обращение по поводу происходящего. "Действовать надо, безусловно. Должен быть дан ответ с нашей стороны. Это первоочередное", — заключил Калягин.

Директор РАМТ Софья Апфельбаум задержана по делу режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии". По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с Серебренниковым, в 2011–2014 годах от имени Минкультуры подписывала соглашения о предоставлении "Седьмой студии" субсидий на более чем 214 миллионов рублей. Она также помогала согласовать отчетную документацию, содержащую завышенные сведения о количестве и стоимости мероприятий, "чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных средств в размере не менее 68 миллионов рублей", отмечали в СК РФ. И Серебренников, и Апфельбаум своей вины не признают, оба они находятся под домашним арестом.