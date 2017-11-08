В Кисловодске ребенок выпал из автобуса при резком торможении

ПЯТИГОРСК, 8 ноя — РИА Новости, Маргарита Савельева. Полуторагодовалая девочка выпала из автобуса в Кисловодске во время резкого торможения и получила травму головы, сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю.

"Во вторник около 11 часов на улице Седлогорская неустановленный водитель, управляя, предположительно, автобусом, выбрал небезопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, при движении открыл дверь салона, в результате чего, при резком торможении, допустил падение малолетнего пассажира на улицу", — говорится в сообщении.

Как отмечается, с травмой головы девочка была доставлен в больницу, ей назначено амбулаторное лечение.

"Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению автобуса и водителя, допустившего падение пассажира. За содеянное водителю грозит лишение прав. Владеющим какой-либо информацией по данному происшествию Госавтоинспекция Ставрополья просит обращаться в дежурную часть отдела ГИБДД по городу Кисловодску (87937) 2-02-16, либо 02", — добавили в УГИБДД.

Руководитель следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов в свою очередь назначил проверку данной информации.

"В соответствии с его указанием будут тщательно проверены все обстоятельства происшествия, порядок и условия оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров в вышеуказанном автобусе, их соответствие на предмет безопасности для жизни и здоровья граждан. По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — сообщает СУСК.