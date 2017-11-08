Почти 30 полицейских погибли на службе в 2017 году

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Почти 30 полицейских погибли на службе в 2017 году, сообщил в среду глава МВД Владимир Колокольцев.

"Сегодня 8 ноября — День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В текущем году мы тоже несем потери — погибло 28 сотрудников. Ваши мужья, отцы, дети показали себя как настоящие мужчины, как истинные патриоты и до конца выполнили свой долг", — сказал министр на встрече с родственниками погибших на службе сотрудников.

Колокольцев выразил уверенность, что на примере мужества погибших правоохранителей будут воспитываться следующие поколения полицейских.

"Забота о семьях погибших товарищей для каждого из нас — дело чести. Сегодня под опекой ведомства 12 тысяч семей, в которых воспитываются почти 5 тысяч детей", — подчеркнул министр.

Он отметил, что важнейшая задача — дать детям достойное образование.

"Мы будем рады, если ребята продолжат семейную традицию и станут полицейскими. Для этого созданы все необходимые условия. Для них открыты двери суворовских военных училищ и ведомственных вузов", — сказал Колокольцев.

Как он добавил, ведомство будет делать все возможное, чтобы обеспечить заботу семьям погибших сотрудников.