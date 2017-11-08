Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве экс-главы Татфондбанка Мусина

КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Арбитражный суд Татарстана в среду отложил на 8 декабря рассмотрение дела о банкротстве бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает в качестве конкурсного управляющего Татфондбанка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заявление поступило в арбитраж 1 августа, но суд тогда оставил его без движения, поскольку АСВ не приложило к заявлению ряд необходимых документов, в частности, справку о наличии или отсутствии у Мусина статуса индивидуального предпринимателя. Кроме того, не были внесены на депозит суда денежные средства для выплаты вознаграждения финансовому управляющему. После устранения недостатков суд принял заявление о банкротстве Мусина к производству.

"Суд должен отложить судебное разбирательство, поскольку нет уведомления от должника", — сказал судья, назначив рассмотрение на 8 декабря.

Представитель конкурсного управляющего Татфондбанка уточнил, что уведомление о назначении заседания направлялось Мусину и по адресу следственного изолятора, в котором он сейчас содержится, однако ответа не последовало.

"Считаем, что в данном случае, учитывая положение должника, введение процедуры реструктуризации долгов нецелесообразно, так как даже в случае, если будет подготовлен план реструктуризации, он не может быть исполнен, и цель данной процедуры не будет достигнута", — заявил представитель заявителя в суде, уточняя свои требования.

Он отметил, что банк полагает возможным применить к должнику процедуру реализации имущества. По его информации, банк просит включить в реестр сумму в размере 16,79 миллиона рублей.

Мусин был заключен под стражу Советским райсудом Казани 3 марта, сразу после допроса в следственном управлении СК РФ по Татарстану по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. В настоящее время он содержится в СИЗО-2 в Казани.

По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, в отношении Мусина возбуждены уголовные дела по статьям "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". В ходе расследования в одно производство объединены 22 уголовных дела, общий ущерб от действий Мусина, как установлено следствием, превышает 50 миллиардов рублей. Следователи провели обыски, наложили арест на имущество подозреваемого.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта текущего года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль временная администрация оценивала активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства — в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле признал кредитную организацию банкротом.