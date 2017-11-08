Спецкомиссия выясняет причины сбоя на Южно-Кузбасской ГРЭС

КЕМЕРОВО, 8 ноя — РИА Новости. Специально созданная комиссия с участием специалистов Ростехнадзора займется расследованием причин аварии на Южно-Кузбасской ГРЭС (ЮК ГРЭС, входит в "Мечел-Энерго"), которая произошла в среду в Кемеровской области, сообщили РИА Новости в филиале "МРСК Сибири" — "Кузбассэнерго-РЭС".
В "Мечеле" ранее отметили, что авария началась с замыкания на линии электропередачи "Кедровая-1". В результате этого на подстанции ЮК ГРЭС было повреждено оборудование. Система защиты автоматически отключила три турбогенератора ЮК ГРЭС, на станции была остановлена работа четырех котлов. Из-за аварии в течение 50 минут не подавалось напряжение на подстанцию, питающую потребителей Калтана. Сейчас технологическое нарушение уже ликвидировано, его причины выясняются, добавили в "Мечеле".
Южно-Кузбасская ГРЭС — тепловая электростанция в городе Калтан Кемеровской области. Она покрывает базисные нагрузки региональной энергосистемы, а также обеспечивает тепловой энергией для отопления и горячего водоснабжения Калтан и соседний город Осинники. Источником водоснабжения ЮК ГРЭС является водохранилище на реке Кондома. Входит в энергетический дивизион группы "Мечел", находящийся под управлением ООО "Мечел-Энерго".