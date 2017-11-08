Спецкомиссия выясняет причины сбоя на Южно-Кузбасской ГРЭС

КЕМЕРОВО, 8 ноя — РИА Новости. Специально созданная комиссия с участием специалистов Ростехнадзора займется расследованием причин аварии на Южно-Кузбасской ГРЭС (ЮК ГРЭС, входит в "Мечел-Энерго"), которая произошла в среду в Кемеровской области, сообщили РИА Новости в филиале "МРСК Сибири" — "Кузбассэнерго-РЭС".

"Расследованием причин аварии на ЮК ГРЭС будет заниматься специально созданная комиссия с участием специалистов Ростехнадзора. По мнению технических специалистов "Кузбассэнерго-РЭС", от подобного рода сбоев оборудование открытого распределительного устройства подстанции должна была защитить релейная защита и противоаварийная автоматика. Сбой на линии электропередачи не мог стать причиной таких последствий. При этом на самой линии "Кедровая-1" сработала автоматика, и она повторно включилась", — сказал собеседник агентства.

В "Мечеле" ранее отметили, что авария началась с замыкания на линии электропередачи "Кедровая-1". В результате этого на подстанции ЮК ГРЭС было повреждено оборудование. Система защиты автоматически отключила три турбогенератора ЮК ГРЭС, на станции была остановлена работа четырех котлов. Из-за аварии в течение 50 минут не подавалось напряжение на подстанцию, питающую потребителей Калтана. Сейчас технологическое нарушение уже ликвидировано, его причины выясняются, добавили в "Мечеле".

Ситуация на ЮК ГРЭС находится на контроле областного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей под председательством замгубернатора по ЖКХ и дорогам Дмитрия Кудряшова. По последним данным штаба, все работы на станции закончены, восстановлены нормальные тепловая и электрическая схемы.

Южно-Кузбасская ГРЭС — тепловая электростанция в городе Калтан Кемеровской области. Она покрывает базисные нагрузки региональной энергосистемы, а также обеспечивает тепловой энергией для отопления и горячего водоснабжения Калтан и соседний город Осинники. Источником водоснабжения ЮК ГРЭС является водохранилище на реке Кондома. Входит в энергетический дивизион группы "Мечел", находящийся под управлением ООО "Мечел-Энерго".