РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Суд вызвал Сечина на допрос по делу Улюкаева

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (411)
14:4408.11.2017
(обновлено: 14:53 08.11.2017)
01100
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкДиректор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин. Архивное фотоДиректор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы вызвал на допрос главу "Роснефти" Игоря Сечина. С такой просьбой к судье обратился прокурор Борис Непорожный.

Судья поинтересовалась, сможет ли прокуратура обеспечить явку. "Да, мы обеспечим", — сказал другой прокурор Павел Филипчук.

Кроме того, защита Улюкаева попросила вызвать на допрос первого замглавы Минэнерго Алексея Текслера, оперативника СЭБ ФСБ Александра Калиниченко и других свидетелей, передает корреспондент РИА Новости.

В свою очередь, суд отказался вызывать на допрос зампреда правительства Аркадия Дворковича.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в здании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. 8 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Адвокат рассказал, какие колбасы Сечин передал Улюкаеву

Сумка с вином

В среду в Замоскворецком суде продолжился процесс по делу Улюкаева.

Экс-министра обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения, вину он не признает.

Сечин является ключевым свидетелем обвинения в этом громком процессе. Именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с почти двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в здании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. 8 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Чукча не читатель": Улюкаев рассказал, что взялся за перо
В суде гособвинение показало записи, на которых видно, что Сечин ждет Улюкаева возле гаражного бокса на территории офиса "Роснефти". Рядом у заснеженной елки стоит объемная сумка.

По версии защиты, Улюкаев был уверен, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию. Он также утверждает, что обвинения во взяточничестве против него основываются исключительно на ложных показаниях Сечина.

По словам адвоката Дареджан Квеидзе, сумка не была тяжелой: "Мне, наоборот, показалось, что она легкая — он ее легко взял и понес".

Коробка с деньгами

Также в среду на процесс по делу Улюкаева следователь принес увесистую коробку, на которой написано, что внутри лежат 1,8 миллиона долларов, найденные, по данным следствия, в машине бывшего министра.

Кроме того, тот же человек в гражданской одежде принес прозрачный пакет с несколькими упаковками стодолларовых купюр. Все это сейчас лежит на столе у государственных обвинителей в суде.

Судья лично осмотрела принесенные следователем деньги.

"Вскрывается упаковка. Деньги в размере двух миллионов долларов, которые Улюкаев получил в виде взятки…" — начал прокурор Павел Филипчук, выкладывая пачки 100-долларовых купюр из картонной коробки на свой стол.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. Справа - адвокат Виктория Бурковская. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Адвокат назвал оглашение списка имущества Улюкаева "игрой на публику"
Когда обвинитель уже успел заполнить стол пачками наличности, судья Лариса Семенова его прервала: "Гособвинитель, вы все-таки суду демонстрируете доказательства, поэтому попрошу вас раскладывать деньги на моем столе".

Далее, осмотрев вещдок, судья постановила унести деньги из зала суда. При этом защита осталась недовольна, что гособвинение показало пачки наличности отдельно от сумки, в которой они были найдены.

"Почему бы не продемонстрировать деньги и вложить их в (изъятую в виде вещественного доказательства) сумку? И вообще, влезают ли эти деньги в ту сумку? И какая должна быть сумка, чтоб туда влезли все эти деньги? Нет, они сначала показывают деньги, а потом отдельно покажут сумку!" — заявила адвокат Улюкаева Виктория Бурковская.

Адвокат Дариджан Квеидзе обратила внимание суда на то, что на следствии "деньги были в полиэтиленовых упаковках", а сейчас их демонстрируют без какой-либо упаковки.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена