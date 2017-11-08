Суд вызвал Сечина на допрос по делу Улюкаева

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы вызвал на допрос главу "Роснефти" Игоря Сечина. С такой просьбой к судье обратился прокурор Борис Непорожный.

Судья поинтересовалась, сможет ли прокуратура обеспечить явку. "Да, мы обеспечим", — сказал другой прокурор Павел Филипчук.

Кроме того, защита Улюкаева попросила вызвать на допрос первого замглавы Минэнерго Алексея Текслера, оперативника СЭБ ФСБ Александра Калиниченко и других свидетелей, передает корреспондент РИА Новости.

В свою очередь, суд отказался вызывать на допрос зампреда правительства Аркадия Дворковича.

Сумка с вином

В среду в Замоскворецком суде продолжился процесс по делу Улюкаева.

Экс-министра обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения, вину он не признает.

Сечин является ключевым свидетелем обвинения в этом громком процессе. Именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с почти двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

В суде гособвинение показало записи, на которых видно, что Сечин ждет Улюкаева возле гаражного бокса на территории офиса "Роснефти". Рядом у заснеженной елки стоит объемная сумка.

По версии защиты, Улюкаев был уверен, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию. Он также утверждает, что обвинения во взяточничестве против него основываются исключительно на ложных показаниях Сечина.

По словам адвоката Дареджан Квеидзе, сумка не была тяжелой: "Мне, наоборот, показалось, что она легкая — он ее легко взял и понес".

Коробка с деньгами

Также в среду на процесс по делу Улюкаева следователь принес увесистую коробку, на которой написано, что внутри лежат 1,8 миллиона долларов, найденные, по данным следствия, в машине бывшего министра.

Кроме того, тот же человек в гражданской одежде принес прозрачный пакет с несколькими упаковками стодолларовых купюр. Все это сейчас лежит на столе у государственных обвинителей в суде.

Судья лично осмотрела принесенные следователем деньги.

"Вскрывается упаковка. Деньги в размере двух миллионов долларов, которые Улюкаев получил в виде взятки…" — начал прокурор Павел Филипчук, выкладывая пачки 100-долларовых купюр из картонной коробки на свой стол.

Когда обвинитель уже успел заполнить стол пачками наличности, судья Лариса Семенова его прервала: "Гособвинитель, вы все-таки суду демонстрируете доказательства, поэтому попрошу вас раскладывать деньги на моем столе".

Далее, осмотрев вещдок, судья постановила унести деньги из зала суда. При этом защита осталась недовольна, что гособвинение показало пачки наличности отдельно от сумки, в которой они были найдены.

"Почему бы не продемонстрировать деньги и вложить их в (изъятую в виде вещественного доказательства) сумку? И вообще, влезают ли эти деньги в ту сумку? И какая должна быть сумка, чтоб туда влезли все эти деньги? Нет, они сначала показывают деньги, а потом отдельно покажут сумку!" — заявила адвокат Улюкаева Виктория Бурковская.

Адвокат Дариджан Квеидзе обратила внимание суда на то, что на следствии "деньги были в полиэтиленовых упаковках", а сейчас их демонстрируют без какой-либо упаковки.