Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве зятя Михалкова

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве зятя кинорежиссера Никиты Михалкова, генерального директора концерна "Тракторные заводы" Альберта Бакова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дело о банкротстве Бакова было возбуждено в апреле по заявлению лизинговой компании "Трансфин-М". Арбитраж прекратил производство по делу, поскольку Мосгорсуд 18 сентября отменил решение Гагаринского суда Москвы о взыскании с Бакова 1,1 миллиарда рублей. На этом решении "Трансфин-М" ранее основывала свое требование о банкротстве бизнесмена. На заседание суда в среду представитель "Трансфин-М" не пришел, представитель Бакова заявил ходатайство о прекращении производства.

Ранее представитель Бакова сообщил в арбитражном суде, что его доверитель выступил поручителем основного должника — "Курганмашзавода", вместе с ним поручителями являлись бизнес-партнер Бакова по крупнейшему российскому машиностроительному концерну "Тракторные заводы" Михаил Болотин и предприятия концерна — Липецкий завод гусеничных тягачей и "Промтрактор-вагон". Представитель Бакова также заявил на одном из предыдущих заседаний, что "никакой задолженности он не признает", так как поручительство прекратилось.

Заявление о банкротстве Бакова поступило в арбитраж 23 марта. В тот же день "Трансфин-М" подала заявление и о банкротстве Болотина. Концерн "Тракторные заводы" в сентябре 2016 года сообщил, что Баков сменил Болотина на должности генерального директора, при этом Болотин сохранил пост президента компании. Баков родился 27 мая 1962 года. Закончил Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. Ломоносова (1984), специальность "международные экономические отношения". Работает в концерне "Тракторные заводы" с сентября 2006 года.