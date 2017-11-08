Самописец рухнувшего у Шпицбергега Ми-8 был разрушен винтом вертолета

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Параметрический самописец рухнувшего у берегов Шпицбергена Ми-8 поврежден винтом вертолета и разрушен, сообщил РИА Новости представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда следовал из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Ночью 29 октября к поиску подключились более 40 спасателей МЧС России, вертолет был обнаружен норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер, 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета было обнаружено тело одного погибшего.

"Параметрический самописец поврежден винтом и разрушен", — заявили в МАК.

Норвежская государственная комиссия по расследованию аварий на транспорте ранее сообщила, что параметрический самописец вертолета сильно поврежден, модуль памяти не найден.

Представитель МАК сообщал РИА Новости о начале расшифровки информации с речевого самописца, который находится в удовлетворительном состоянии.