На Казанском вокзале в Москве угроза "минирования" не подтвердилась

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Силовики не обнаружили взрывное устройство на Казанском вокзале в центре Москвы после анонимного звонка о "минировании", сообщили в среду РИА Новости в экстренных службах.

Ранее сообщалось о проверке всех помещений Казанского вокзала после звонка с угрозой взрыва. Эвакуация пассажиров и персонала не проводилась.

"В 13.15 проверку завершили, угроза не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.