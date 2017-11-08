Главу "Роснефти" Сечина вызвали в суд на допрос по делу Улюкаева 13 ноября

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Допрос главы "Роснефти" Игоря Сечина по делу Алексея Улюкаева запланирован на ближайший понедельник, 13 ноября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.
"Суд выписал Сечину повестку на 13 ноября", — сказала она.
Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с 2 миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".
По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.
Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.