Адвокат рассказал, какие колбасы Сечин передал Улюкаеву

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в здании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. 8 ноября 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в здании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. 8 ноября 2017

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин дарил Алексею Улюкаеву корзинку с "мясным шаром", "егерьскими колбасками" и другими мясными изделиями, заявил в среду адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев.

"Корзинка с изделиями "мясной шар с зеленым перцем", "колбаски егерьские", "колбаски по-польски", "салями" и иными мясными изделиями были уничтожены постановлением Басманного суда Москвы", — огласил защитник материалы дела в суде.

Ранее прокурор огласил в суде стенограмму разговора Сечина и Улюкаева перед предполагаемой передачей взятки в 2 миллиона долларов. Из нее следует, что глава "Роснефти", хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Улюкаев получил после встречи в офисе нефтяной компании.

На выезде из штаб-квартиры "Роснефти" машину министра остановили оперативники, и при обыске в багажнике была найдена не только корзинка с продуктами, но и сумка с деньгами. Сам министр вину не признает, заявляя, что стал жертвой провокации. По его утверждению, он думал, что получил от Сечина только подарок в виде продуктов, ни о каких деньгах он, по собственным словам, не знал.

По данным СК РФ, Улюкаев требовал взятку за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.