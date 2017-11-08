МВД раскрыло десять террористических ячеек в ходе проверок в апреле-мае

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сотрудники МВД выявили и ликвидировали 10 ячеек террористических организаций при проверке строительных площадок, рынков и предприятий сферы услуг в России в апреле-мае 2017 года, сообщил в рамках правительственного часа в Госдуме министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

"Только в апреле-мае 2017 года (проверены — ред.) 170 тысяч объектов временного проживания мигрантов, почти 100 тысяч строительных площадок, рынков и предприятий сферы услуг. В результате было ликвидировано 10 ячеек международных террористических организаций", — сказал Колокольцев.