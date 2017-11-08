Адвокат рассказал, почему Мара Багдасарян ездит без прав

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Полиция оштрафовала скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян на 15 тысяч рублей за езду без прав, хотя таким образом девушка хочет "привлечь внимание к этому беспределу", заявил РИА Новости в среду ее адвокат Давид Кемулария.

"Она не смогла прийти в ГАИ, ее представлял я. Полиция назначила штраф на сумму 15 тысяч рублей", — сказал он.

Адвокат добавил, что, хотя его подзащитная лишена пав по состоянию здоровья, "комиссия врачей пришла к выводу, что она уже может водить". Тем не менее, права ей не возвращают, недоволен защитник.

"Она села за руль, чтобы показать, что происходит, привлечь внимание к этому беспределу", — заявил Кемулария.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения.

В марте Багдасарян была бессрочно лишена водительских прав, она сможет получить удостоверение обратно только с согласия врачей. По материалам дела, Багдасарян часто обращалась к неврологу после черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП. Прокурор заявлял, что девушке был поставлен диагноз "эпилепсия".