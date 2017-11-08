МАК начал расшифровку речевого самописца Ми-8, разбившегося у Шпицбергена

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начали расшифровку речевого самописца разбившегося у берегов Шпицбергена вертолета Ми-8, сообщил РИА Новости представитель МАК.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда следовал из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Ночью 29 октября к поиску подключились более 40 спасателей МЧС России, вертолет был обнаружен норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер, 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета было обнаружено тело одного погибшего.

"Ящик пригоден для расшифровки, она началась", — сообщили в МАК. При этом там уточнили, что речь идет только о речевом самописце.