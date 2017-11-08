В Москве проверяют Казанский вокзал после звонка о "минировании"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правоохранители приступили к проверке всех помещений Казанского вокзала в центре Москвы после анонимного звонка о "минировании", эвакуация пока не проводится, сообщили в среду РИА Новости в экстренных службах.

"Проводится проверка без эвакуации", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.