Сечина вызовут в суд по делу Улюкаева

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Суд повесткой вызовет главу "Роснефти" Игоря Сечина на процесс по делу Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Просим направить повестку и известить Сечина Игоря Ивановича о вызове в суд", — обратился к судье прокурор Борис Непорожный.

Судья поинтересовалась, сможет ли прокуратура обеспечить явку. "Да, мы обеспечим", — сказал другой прокурор Павел Филипчук.

"Оформить судебную повестку о вызове Сечина и направить повестку по адресу, указанному в обвинительном заключении", — постановила судья.

Сечин является ключевым свидетелем обвинения в этом громком процессе. Именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с 2 миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.